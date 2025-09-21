Morshausen gewinnt Topspiel 24 Spiele ohne Niederlage: Blankenraths Serie gerissen 21.09.2025, 18:44 Uhr

i Tabellenführer SG Morshausen und in erster Linie Yannick Halfmann (in Blau) hat den SV Blankenrath zu Fall gebracht. Nach 24 Spielen ohne Niederlage war es für Maurice Mazanek und Benjamin Massmann (hinten) wieder mal soweit, sie verloren das Spitzenspiel in Gondershausen mit 0:3, Halfmann traf dreimal, seine SG hat nun schon sieben Punkte Vorsprung auf Blankenrath und sechs auf die ärgsten Verfolger. hjs-Foto

Der siebte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 lieferte viele Geschichten. Da wäre die von gerissenen und die von fortgesetzten Serien, die von Dreifach- und sogar Vierfachtorschützen und die von Zu-Hause-ungeschlagen-Teams.

Nach dem siebten Spieltag ist in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist mit Tabellenführer Morshausen nur noch eine Mannschaft ohne Niederlage. Eine andere Serie riss indes in dieser Partie: die von Gegner Blankenrath. Und die war durchaus beeindruckend.







Artikel teilen

Artikel teilen