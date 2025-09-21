Der siebte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 lieferte viele Geschichten. Da wäre die von gerissenen und die von fortgesetzten Serien, die von Dreifach- und sogar Vierfachtorschützen und die von Zu-Hause-ungeschlagen-Teams.
Nach dem siebten Spieltag ist in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist mit Tabellenführer Morshausen nur noch eine Mannschaft ohne Niederlage. Eine andere Serie riss indes in dieser Partie: die von Gegner Blankenrath. Und die war durchaus beeindruckend.