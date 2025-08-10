Drei Spiele, drei vermeidbare Niederlagen – so lautet die Bilanz der drei Klubs aus der COC-Region nach dem ersten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Die bitterste Niederlage musste dabei sicherlich die SG Zell hinnehmen, die in der Nachspielzeit noch eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gab.

SG Neumagen-Dhron/Trittenheim/Leiwen-Köwerich – SG Zell/Bullay/Alf 3:2 (0:1). Völlig kurioser Spielverlauf in Neumagen: In einer sechsminütigen Nachspielzeit kassierte Zell noch drei Gegentreffer, hatte bis zur 90. Minute mit 2:0 nach zwei Treffern durch Niklas Batz geführt. Dann allerdings bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, erzielten das 1:2 und nur eine Minute später den Ausgleich. „In der Phase haben wir komplett die Ordnung verloren, haben überhaupt nicht mehr gut verteidigt und waren uns unserer Sache offensichtlich zu sicher“, sagte Zells Trainer Sascha Schmitz, der einen ähnlichen Spielverlauf in seiner Laufbahn noch nicht erlebt hatte. „Das war schon unfassbar.“ Denn mit dem 2:2 war es noch nicht getan, nur zwei Minuten später drehte Neumagen die Partie sogar komplett. Zell verlor ein Spiel, „in dem ein Punkt eigentlich sogar zu wenig gewesen wäre“, wie es Schmitz formulierte. Der konnte seiner Mannschaft gar keinen allzu großen Vorwurf machen, die hatte bis zur 90. Minute konsequent verteidigt, hatte ordentlich nach vorne gespielt und durchaus verdient mit 2:0 geführt. Doch das alles nutzte nichts, denn in den letzten sechs Minuten der Partie torpedierte sie alles, was sie sich in den 90 Minuten zuvor erarbeitet hatte.

Tore: 0:1 und 0:2 Niklas Batz (19., 87.), 1:2 Raimo Wöhl (90./Elfmeter), 2:2 Lukas Jakobi (90.+1), 3:2 Mike Hauser (90.+4).

SG Laufeld/Buchholz – SG Bremm 2:1 (0:0). Aus Sicht von Bremms Trainer Jan Braun war die knappe Niederlage durchaus unglücklich. Und das lag daran, dass beide Gegentore vermeidbar gewesen wäre. Beim zwischenzeitlichen Ausgleich hatte die Bremmer Defensive einen langen Ball nicht konsequent geklärt, beim 1:2 war sie nach einer Standardsituation unsortiert. Knackpunkt war aus Sicht des Gästetrainers der zwischenzeitliche Ausgleich, der nur eine Minute nach dem Bremmer Führungstreffer gefallen war. „Danach waren wir nicht mehr so konsequent in den Zweikämpfen, haben es nicht mehr geschafft, klare Chancen zu kreieren“, so Braun. Nach dem zweiten Gegentreffer durch den Ex-Cochemer Timo Berdi war seine Elf zwar noch einmal alles nach vorn, aber klare Einschussmöglichkeiten gab es nicht mehr: „Stattdessen hätte Laufeld durch Umschaltmomente den Deckel draufmachen können.“

Tore: 0:1 Rico Fuhrmann (53.), 1:1 Jonas Salzburger (54.), 2:1 Timo Berdi (80.).

SG Mont Royal Kröv/Reil/Enkirch/Pünderich/Burg – SV Dörbach 2:3 (1:1). „Leider – und dann noch abgefälscht“, sagte Mont Royals Trainer Johannes Röhl zur Aktion kurz vor Schluss, der dem Aufsteiger zum Auftakt einen Punkt kostete. Dörbachs Niclad Vaudlet wollte in der 88. Minute eigentlich flanken, aber der Ball wurde abgefälscht und landete zur Überraschung aller im Winkel. Röhl war enttäuscht, denn in der zweiten Hälfte hatte seine Elf die Nervosität und Respekt abgelegt. Hälfte eins ging dagegen an die Gäste, die den Ball gut laufen lassen und durch Felix Schottler in Führung gegangen waren (8.) und nachlegen hätten können. „Da hat unser Torwart Max Scherrer überragend gehalten, sonst wären wir in der ersten Hälfte vielleicht untergegangen“, sagte Röhl. So aber glich Christian Henrichs kurz vor der Hälfte aus – und die SG war in der Partie. Kacper Bienert brachte die Gäste zwar wieder in Führung, aber Jonas Gesser glich nach einem Konter eiskalt zum 2:2 aus (71.). Das Unentschieden hielt bis zur 88. Minute. „Die zweite Hälfte war spielerisch gut von uns, da haben wir es richtig gut gemacht“, sagte Röhl, in dessen Elf sich Thomas Mohr und der eingewechselte Steven Michels verletzten.

Tore: 0:1 Felix Schottler (8.), 1:1 Christian Henrichs (41.), 1:2 Kacper Bienert (65.), 2:2 Jonas Gesser (71.), 2:3 Niclas Vlaudet (88.).