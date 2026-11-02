Der gute Kontakt, der wird am Dienstagabend erst einmal ruhen, wenn sich auf dem Andernacher Kunstrasen die heimische SG 99 mit Coach Kim Kossmann und die Sportfreunde Eisbachtal mit Thomas Kahler im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegenüberstehen.
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Das letzte Aufeinandertreffen zwischen der SG 99 Andernach und den Sportfreunden Eisbachtal ist noch gar nicht so lange her: Am 13. März 2024 begegneten sich beide Mannschaften in der Fußball-Rheinlandliga, die Bäckerjungen gewannen 1:0, am Ende gelang aber den „Eisbären“ der Sprung in die Oberliga.