Oberligist eine Runde weiter Koblenz müht sich in Kirchberg nach 120 Minuten zum 2:1 08.10.2025, 23:30 Uhr

i Kirchbergs Erik Milz (gelbes Trikot) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Ende musste sich sein Team dem Oberligisten TuS Koblenz allerdings nach Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben. Dennis Irmiter PHOTO-MOMENTS

Hauptsache weiter – so dürfte die Haltung bei der TuS Koblenz nach einem hart erkämpften 2:1-Sieg beim Rheinlandligisten TuS Kirchberg gewesen sein. Für den Oberligisten ging’s im Rheinlandpokal in die Verlängerung.

Ausgelassener Jubel, bei dem eine ganz große Portion Erleichterung mitschwang – so lässt sich die Reaktion derer, die es am Mittwochabend in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals mit der TuS Koblenz hielten, wohl am treffendsten beschreiben. In einem harten Fight hatte sich der Tabellenführer der Oberliga nach Verlängerung mit 2:1 (1:1) beim Rheinlandligisten TuS Kirchberg durchgesetzt.







