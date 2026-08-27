Aus in Runde zwei Kirchberg streicht gegen Bezirksligist Augst die Segel Sina Ternis 27.08.2026, 08:23 Uhr

i Mit dem, was er bei der 0:2-Niederlage bei Bezirksligist Augst gesehen hatte, konnte Kirchbergs Coach Selim Denguezli nicht zufrieden sein. Jörg Niebergall

Es hätte ein Spiel werden können, um nach einem durchwachsenen Ligastart Selbstvertrauen zu tanken. Daraus wurde allerdings nichts, denn der TuS Kirchberg unterlag in der zweiten Runde des Rheinlandpokals der klassentieferen SG Augst mit 0:2.

Irgendwie passte auch der Auftritt bei der SG Augst/Eitelborn ins Bild der aktuellen Saison, die noch nicht von allzu großer Konstanz geprägt ist: Der Rheinlandligist TuS Kirchberg musste in Runde zwei des Rheinlandpokals die Segel streichen, unterlag dem Bezirksligisten mit 0:2 (0:2) – ein Doppelschlag mit zwei Toren binnen zwei Minuten kurz vor der Pause besiegelte die Kirchberger Niederlage.







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