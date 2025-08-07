Die erste Runde des Fußball-Kreispokals fand unter der Woche ihre Fortsetzung. In den meisten Fällen setzten sich die Favoriten durch, nicht aber so in Kastellaun, wo die Gastgeber sich gegen A-Ligist SG Hausbay durchsetzten.

Wegen Nature One und Lott waren einige Partien im Fußball-Kreispokal 1 und 2 vom Wochenende auf unter der Woche verschoben worden – und da gab zumindest eine Überraschung: B-Ligist SG Kastellaun/Uhler schlug A-Ligist SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach mit 3:1 und zog genau wie die A-Ligisten Bremm, Ober Kostenz, Boppard im Pokal 1 sowie Hunsrückhöhe II und Müden im Pokal 2 in die zweite Runde ein. Die Paarungen im Überblick:

Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel

SG Auderath /Alflen- SG Bremm 1:5 (1:3). Der Mosel-A-Ligist aus Bremm setzte sich am Ende deutlich gegen die eine Klasse tiefer spielende SG Auderath durch. Lediglich Mitte der ersten Halbzeit, als Auderaths Dennis Steimers zum zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer einnetzte, keimte bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung auf. Die währte allerdings nicht lange, denn Bremms Max Scherrer stellte noch vor der Pause die Zwei-Tore-Führung wieder her. „Mit einfachen Mitteln sind wir zu vielen Chancen gekommen“, bilanzierte Bremms Coach Jan Braun, der lediglich die Kaltschnäuzigkeit etwas vermisste.

Tore: 0:1 Philipp Liel (14.), 0:2 Hendrik Knaf (16.), 1:2 Dennis Steimers (30.), 1:3 Max Scherrer (43.), 1:4 Rico Fuhrmann (61.), 1:5 Liel (67.).

SG Kastellaun/Uhler - SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn 3:1 (0:0). Erst kurz vor Ende lenkte B-Ligist Kastellaun die Partie aus seiner Sicht in die richtige Richtung, erzielte binnen zwölf Minuten drei Treffer und bezwang den A-Ligisten nicht unverdient. „Vor der Pause hatten wir noch etwas Probleme, aber mit ein paar Umstellungen wurde das dann besser“, sagte Kastellauns Coach Frank Hartmann. Der fand den Sieg durchaus verdient, auch weil er der Ansicht war, „dass wir hintenraus vielleicht etwas mehr Körner hatten“.

Tore: 1:0 und 2:0 Lenny Schmitz (75., 84.), 3:0 Nicolas Fey (87.), 3:1 Marc Morin (90.).

SG Laudert/Lingerhahn/Wiebelsheim/Horn - SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth 1:3 (1:0). Nach dem Weiterkommen im Rheinlandpokal und dem Traumlos TuS Koblenz, löste die neu gegründete SG aus Ober Kostenz und Unzenberg die Aufgabe beim B-Ligisten am Ende souverän – war allerdings mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gegangen.

Tore: 1:0 Nils Gödert (34.), 1:1 Abdelkarim Ketouati (63.), 1:2, 1:3 Nico Rodenbusch (72., 79.).

SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal II - SSV Boppard 1:3 (0:2). Auch wenn A-Ligist SSV Boppard zu Beginn Probleme hatte, in die Partie zu kommen, sich auch als Mannschaft zu finden, gewann die Mannschaft von Coach Michael Hild die Partie beim B-Ligisten am Ende verdient. „Dass es etwas hakt, ist vielleicht nach der Vorbereitung normal, wobei Mörschbach auch kein schlechter Gegner war“, befand Boppards Trainer Michael Hild.

Tore: 0:1 Nikolas Block (20.), 0:2 Jan Michaelisz (37.), 0:3 Block (75.), 1:3 Jannik Klockner (87.).

Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel

SG Vorderhunsrück II - SG Hunsrückhöhe Bärenbach II 1:6 (0:2). Klare Sache in Sabershausen, wo sich die Bärenbacher Reserve deutlich gegen die Gastgeber durchsetzte. Bei den Hausherren traf Routinier Thomas Reitz zum zwischenzeitlichen 1:4, die anschließende Aufholjagd blieb allerdings aus.

Tore: 0:1 John David Burke (23.), 0:2 und 0:3 Tim Jakobs (26., 51.), 0:4 Fabio Jentzsch (70.), 1:4 Thomas Reitz (75.), 1:5 Manuel Berg (76.), 1:6 Michel Aalders (87.).

SV Müden - SG Eifelhöhe Büchel II 4:1 (4:1). Auch Müden ließ nach einem Rückschlag und dem Gegentreffer direkt zu Beginn gegen die Eifelhöhe-Reserve nichts anbrennen und setzte sich souverän durch. Alle fünf Treffer fielen dabei in der ersten Halbzeit.

Tore: 0:1 Ilias Hofstadt (2.), 1:1 Sven Thomas Linde (5.), 2:1 Philipp Franzen (9.), 3:1 Dominik Müller (18.), 4:1 Nicolas Peter Linde (33.).