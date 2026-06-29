Neuzugang im Krankenhaus Hudov-Verletzung trübt beim 1:1 FVE-Testspielauftakt Sina Ternis 29.06.2026, 21:55 Uhr

i Enrico Rößler (rechts) trifft kurz vor der Pause zum 1:0 für den FV Engers, am Ende stand ein 1:1 gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich. René Weiss

Das Ergebnis trat, zumindest beim FV Engers, in den Hintergrund, denn beim 1:1 gegen die SG 200 Mülheim-Kärlich hatte sich Neuzugang Roman Hudov an der Schulter verletzt, musste ins Krankenhaus.

Aus Sicht von Julian Feit war es ein typisches erstes Testspiel: Oberligist FV Engers und Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich trennten sich mit einem durchaus leistungsgerechten 1:1. Neuzugang Enrico Rößler hatte die Gastgeber kurz vor der Pause und nach Vorarbeit von Chris Meinert in Führung gebracht, in eine Phase hinein, in der Mülheim das bessere Team war.







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