Westerburger bei WM in Mexiko Hartmann trifft „ein“ Rudi Völler an der Passkontrolle Sina Ternis 10.06.2026, 16:19 Uhr

i Da kreuzten sich die Wege der Deutschen an der Passkontrolle von Mexiko-Stadt: Rudi Völler, Christian Hartmann und dessen Kumpel sowie Bernd Neuendorf kamen ins Gespräch. Cindy Parlow Cone

Sich einen Traum erfüllen, das Land kennenlernen und die Fußballverrücktheit der Mexikaner erleben, das sind nur drei Gründe dafür, dass sich Westerburgs Trainer Christian Hartmann für einen besonderen WM-Trip entschieden hat.

Manchmal braucht es nur das richtige Timing oder eben eine Portion Glück. Denn just, als sich Christian Hartmann, Trainer des Ost-Bezirksligisten SG Westerburg, mit seinem Kumpel zur Passkontrolle in Mexiko-Stadt begab, liefen den beiden Westerwäldern Rudi Völler, seines Zeichens Fußball-Weltmeister und Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, sowie DFB-Präsident Bernd Neuendorf über den Weg.







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