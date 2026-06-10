Sich einen Traum erfüllen, das Land kennenlernen und die Fußballverrücktheit der Mexikaner erleben, das sind nur drei Gründe dafür, dass sich Westerburgs Trainer Christian Hartmann für einen besonderen WM-Trip entschieden hat.
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Manchmal braucht es nur das richtige Timing oder eben eine Portion Glück. Denn just, als sich Christian Hartmann, Trainer des Ost-Bezirksligisten SG Westerburg, mit seinem Kumpel zur Passkontrolle in Mexiko-Stadt begab, liefen den beiden Westerwäldern Rudi Völler, seines Zeichens Fußball-Weltmeister und Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, sowie DFB-Präsident Bernd Neuendorf über den Weg.