Zwölf Mannschaften dabei Hallenpremiere des FV Rheinland in Höhr-Grenzhausen Sina Ternis 21.01.2026, 10:20 Uhr

i Symboldbild Hähn Joachim

Der Fußballverband Rheinland startet am 1. Februar seine Hallenpremiere in Höhr-Grenzhausen. Zwölf Teams aus dem Verbandsgebiet kämpfen in zwei Gruppen um ein Preisgeld von bis zu 2000 Euro – und um die Krone des ersten FVR-Hallenmasters.

Zum ersten Mal richtet der Fußballverband Rheinland in diesem Jahr das FVR-Hallenmasters aus. Das Turnier findet am Sonntag, 1. Februar, ab 11 Uhr in der Sporthalle des Schulsportzentrums in Höhr-Grenzhausen statt – hierzu waren die überkreislichen Mannschaften aus dem gesamten Verbandsgebiet eingeladen und zwölf Teams haben sich gemeldet.







