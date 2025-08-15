„Wir wollen 80 Prozent Ballbesitz.“ Das sagt Engers’ Coach Julian Feit, gefragt nach den Zielen, die sich sein Team für das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt setzt. Das zeigt, wie gut die Stimmung, wie groß die Vorfreude ist.

Gefragt, wann das Telefonat für die „normale“ Vorschau auf das am Sonntag (13 Uhr) auf dem Koblenzer Oberwerth stattfindende DFB-Pokalspiel seines FV Engers gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt erfolgen soll, reagiert Julian Feit mit einem Lachen. Denn normal ist dieser Tage wenig beim FVE. Schon seit Mitte vergangener Woche befindet sich der gesamte Verein in einem Ausnahmezustand. Kamerateams, Interviews für Fernsehen, Radio und Print, Anfragen verschiedener Medienvertreter liefern schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was am Sonntag noch kommen wird. Schließlich wird die Partie live im Fernsehen übertragen, der Medienrummel wird riesig sein. Für Feit und seine Spieler hat der Trubel unter der Woche deswegen auch schon einen Eingewöhnungseffekt. Auf dem Oberwerth werden dann allerdings noch einmal knapp 10.000 Zuschauer dazukommen.

„In dem Ausmaß hat das sicherlich noch keiner von uns erlebt“, sagt Feit, für den die Partie gegen Frankfurt eigentlich erst nach dem Oberligaspiel gegen Auersmacher und zu Beginn der neuen Trainingswoche richtig real wurde. Nicht nur, weil seine Mannschaft bei den Einheiten immer umgeben von Kameras, Mikrofonen und langen Objektiven war, sondern auch, weil es da für ihn und sein Trainerteam konkret in die Vorbereitung auf die Partie gegen den Champions-League-Teilnehmer ging. Trainingsinhalte wurden darauf ausgelegt, taktische Dinge besprochen – und das Team stand und steht unter permanenter Beobachtung, nicht nur der Besucher, sondern eben vor allem auch des Trainergespanns.

„Das wird auch für mich die schwierigste Aufgabe.“

Engers’ Trainer Julian Feit über die Wahl des Kaders und der Startformation

Denn die Frage nach der Startelf ist natürlich die, die die Akteure des großen Kaders derzeit am meisten beschäftigen dürfte. Es wird sogar, weil die Zahl an gesunden Akteuren so groß ist, die Spieler geben, die am Ende nicht einmal auf dem Spielbericht stehen werden. Es wird die geben, die zwar auf der Bank sitzen, aber nicht zu Einsatzzeiten auf dem Feld kommen werden. Und es wird die geben, die die besondere Atmosphäre auf dem Oberwerther Rasen werden aufsaugen dürfen, entweder von Beginn an oder als Einwechselspieler.

„Das wird auch für mich die schwierigste Aufgabe“, sagt Feit, der weiß, dass es auch Enttäuschungen geben wird. Auch wenn auf vielen Positionen Spieler bis kurz vor Schluss noch die Möglichkeit haben sollen, sich anzubieten, scheinen vier Akteure gesetzt. Franjo Serdarusic im Tor bekommt in den Pokalspielen den Vorzug vor Safet Husic, das war bereits vor der Saison schon kommuniziert worden. Zudem führt auch am Innenverteidigerduo Chris Meinert und David Eberhardt kein Weg vorbei. Ähnlich dürfte es bei Außenbahnspieler Manuel Simons sein, „sofern der schmerzfrei trainieren kann“, wie Feit einschränkt. Der eine oder andere Akteur sei noch angeschlagen – aber keiner wird sich die Chance, gegen ein Bundesliga-Spitzenteam spielen zu können, entgehen lassen wollen.

i Unter der Woche hatten die Spieler noch einmal die Chance, sich für den Kader anzubieten. René Weiss

Und wie sehen die Engerser Ziele aus? „80 Prozent Ballbesitz“, sagt der Trainer mit einem Lachen, um dann hinterherzuschieben: „Nein, im Ernst. Wir wollen die Sachen auf den Platz bringen, die ligaunabhängig wehtun, wollen mit unseren Standards und Umschaltsituationen auch mal für Entlastung sorgen und wollen uns kleine Etappenziele setzen.“ Das sollen Dinge sein wie eine gewisse Anzahl an Zweikämpfen, die zu einer bestimmten Zeit gewonnen werden sollen, sich selbst die erste Torchance zu erarbeiten oder mit einem gewissen Torabstand in die Pause zu kommen. „Das kann uns helfen, eine gewisse Dynamik in unser Spiel zu bekommen“, sagt Feit. Ihm geht es aber auch darum, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen. Das ist beispielsweise das Verteidigen von Flanken aus dem Halbfeld und das Verteidigen gegen technisch versierte Spieler. „Da kommt es uns sicherlich entgegen, dass Frankfurt vorne eher quirlige Spieler und weniger große Kanten hat“, so der Trainer.

„Wir müssen uns da gegenseitig unterstützen. Sollte bei mir Nervosität aufkommen, bin ich sicher, dass irgendeiner von den Jungs einen lockeren Spruch drücken wird.“

Julian Feit

Der will aber auch Ziele für jeden einzelnen Akteur auf dem Platz definieren. Jeder soll seine Aufgabe bekommen, jeder soll sich selbst Ziele setzen, in Zweikämpfen, in Sprintduellen, im Verhindern von Frankfurter Torschüssen. Über allem steht beim FV aber vor allem ein Ziel: Jeder Einzelne, ob auf oder neben dem Platz, soll dieses besondere Spiel genießen, soll Spaß haben und die Nervosität beiseiteschieben.

Dazu könnten laut Feit auch die vergangenen eineinhalb Wochen geholfen haben, in denen die Mannschaft durch die vielen gemeinsamen Termine, durch den Presserummel, noch einmal enger zusammengewachsen ist. „Wir müssen uns da gegenseitig unterstützen. Sollte bei mir Nervosität aufkommen, bin ich sicher, dass irgendeiner von den Jungs einen lockeren Spruch drücken wird“, erklärt der Coach mit einem Lachen. Das Ergebnis jedenfalls, das sei an so einem Tag zweitrangig.