Plus Linz

Meisterschaftsaspirant Wittlich ist zu Gast am Kaiserberg: Kann VfB Linz gegen den Primus etwas rausholen?

Von Sina Ternis

i Der schnelle und wendige Flügelspieler Fabio Schopp (am Ball) steht dem VfB Linz gegen Wittlich wieder zu 100 Prozent zur Verfügung. Zuletzt war er beim Spiel in Bitburg nicht voll belastbar. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Nach der 1:4-Niederlage vor Wochenfrist beim Oberligaabsteiger FC Bitburg gastiert nun kein Geringerer als der Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, der SV Rot-Weiss Wittlich an diesem Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) beim Aufsteiger VfB Linz. Bei der Klatsche in der Vorwoche hatte der Linzer Trainer Thomas Schuster seine Mannschaft nicht schlechter gesehen als das Team der Gastgeber, sagt aber auch: „Es geht um einzelne Szenen, in denen wir effizienter werden müssen.“