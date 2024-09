Plus Kirchberg

Kirchberger Kellerduell: Schlusslicht Malberg kommt zum Vorletzten – Heimer zurück

i Zwischen Fokus und Skepsis: Der Vorletzte Kirchberg (in Gelb, von links mit Kapitän Florian Daum, Torwart Tizian Christ, Jonas Heimer und Jannick Rode) stehen vor dem Rheinlandliga-Kellerduell am Sonntag um 15.30 Uhr daheim gegen das Schlusslicht SG Malberg. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Dass die Partie zwischen dem TuS Kirchberg und der SG Malberg/Rosenheim das Kellerduell des neunten Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga werden würde, hat sich nicht jeder ausmalen können vor der Runde. Aber so ist es gekommen, am Sonntag um 15.30 Uhr treffen in Kirchberg der Vorletzte und der Letzte der Tabelle aufeinander. Es geht um sehr viel, auch wenn danach noch 25 Spiele anstehen. Es geht jetzt schon um eine weitere Saison im Verbandsoberhaus.