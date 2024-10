Glückssieg für den TuS Kirchberg: Luft nach unten und Luft nach oben nach Erfolg gegen Trier-Tarforst

Der TuS Kirchberg und Rechtsverteidiger Marco Krenn (in Blau) mussten sich über 90 Minuten den Attacken der Gäste des FSV Trier-Tarforst erwehren. Aber die Kirchberger hielten den nach der Pause klar überlegenen Tarforstern ergebnistechnisch stand und gewannen mehr als glücklich mit 3:2. Nach dem dritten Sieg in Folge nähert sich Kirchberg dem Tabellenmittelfeld an. Foto: B&P Schmitt