Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler ABC hat viel Respekt vor dem Aufsteiger – Ahrweiler erwartet SG Vordereifel Von Jan Müller i Ricardo Schuh Abranches (vorn) und der Ahrweiler BC stehen im Heimspiel vor einer schweren Aufgabe: Am Sonntag kommt die SG Vordereifel Laubach nach Heimersheim – und der Aufsteiger hat bislang die meisten Tore in der Rheinlandliga erzielt und steht drei Punkte besser da als der ABC. Foto: Vollrath Der Ahrweiler BC empfängt am Sonntag (14.30 Uhr, in Heimersheim) im Zuge des sechsten Spieltages die beste Offensive der Fußball-Rheinlandliga. Dass diese ausgerechnet von einem Aufsteiger, genauer gesagt der SG Vordereifel Laubach, gestellt wird, hätte man zu Saisonbeginn nicht gerade erwarten können. Und doch zeigt sich ABC-Trainer Julian Feit von der Treffsicherheit der Gäste nicht allzu überrascht. Den zweiten Heimsieg hat Feit dennoch fest angepeilt.

Damit die Punkte auch definitiv an der Ahr bleiben, müssen sich im Vergleich zur 1:3-Niederlage bei Ligaprimus SV Rot-Weiß Wittlich mindestens zwei Dinge ändern, wie Feit erklärt: „In Wittlich und auch in den Spielen zuvor haben wir es immer wieder verpasst, in guten Phasen das Spiel mit weiteren Toren zuzumachen. ...