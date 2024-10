Plus Hentern

0:2 bei der SG Hochwald: Linzer Auswärtsflaute hält an

i Der VfB Linz (hellblaue Trikots) blieb auch bei der SG Hochwald ohne Punkte. Dabei zeigte die Mannschaft bei der 0:2-Niederlage einen guten Auftritt, ließ nur die Durchschlagskraft im letzten Drittel vermissen. Foto: Sina Ternis

Als nach zehn Minuten Abwehrspieler Maximilian Hoffmann nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld am höchsten stieg und den Ball zur 1:0-Führung für seine SG Hochwald in die Maschen köpfte, konnte noch keiner ahnen, dass der VfB Linz diesem Rückstand über die gesamte Spieldistanz hinterherlaufen würde. Das 0:2 aus Sicht des VfB in der dritten Minute der Nachspielzeit spielte dann nur noch eine untergeordnete Rolle – der von Thomas Schuster trainierte Rheinlandliga-Neuling hatte auch sein fünftes Auswärtsspiel in Folge verloren.