SG Rheinhöhen muss 0:8 noch aus dem Kittel schütteln – TuS-Coach Kluger will auf kein Team wetten

Von Thorsten Stötzer

i Selbst die individuelle Klasse eines Leon Hamm (links) kam im Duell der Aufsteiger nicht zum Tragen: Die SG Rheinhöhen unterlag dem TuS Montabaur (rechts Silas Endlein, im Hintergrund Torwart Niclas Fasel) mit 0:8 und hatte an dieser Packung unter der Woche mächtig zu knabbern. Foto: Lara Christ

Auf eine weite Fahrt quer durch den Westerwald geht es für die SG Rheinhöhen, die zum Auftakt des achten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Ost zum Freitagabendspiel unter Flutlicht bei der SG Wallmenroth antritt. Zwei weitere Spiele folgen am Samstag, die anderen Teams steh am Sonntag auf dem Platz.