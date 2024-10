Plus Kreis Neuwied

HSV Neuwied gastiert in Höhr-Grenzhausen – TuS Asbach lädt SG Berod/Lautzert am Freitag zum Derbytanz

Den zehnten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost eröffnen der TuS Asbach und die SG Berod-Wahlrod am Freitagabend im direkten Duell. Der HSV Neuwied gastiert am Samstag bei den SF Höhr-Grenzhausen.