Plus Alpenrod Floris-Elf reist nach Alpenrod: Asbach hat noch eine Rechnung offen Von Sina Ternis i Leon Rottscheidt und der TuS Asbach eröffnen den Bezirksliga-Spieltag in Nistertal. Foto: René Weiss Nur drei Tage nach dem knappen Pokalaus beim 1:2 gegen den FV Engers, muss der TuS Asbach am heutigen Freitag (20 Uhr) schon wieder in der Bezirksliga ran – hat ein Auswärtsspiel bei der SG Alpenrod und damit bei einer Mannschaft, die aktuell auf einem Abstiegsplatz steht, vor der Brust. Gute Vorzeichen, um endlich den zweiten Sieg in der Fremde einzufahren? Lesezeit: 1 Minute

Das zumindest ist das große Ziel von Coach Simone Floris. Der will zum einen die Auswärtsbilanz aufpolieren, zum anderen will er sich für die bislang schlechte Bilanz gegen die Gastgeber ein wenig revanchieren. In der Vorsaison hatte die SG seinem Team in den beiden Partien insgesamt acht Gegentore eingeschenkt. Vor allem ...