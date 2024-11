Plus Kreis Neuwied

Asbach-Coach Floris stellt Mannschaft nach Selbstvertrauen auf – HSV Neuwied vor nächstem Kellerduell

i Gegen Wirges war für den TuS Asbach nichts zu holen. Nun hat Coach Simone Floris die Partie gegen Hundsangen fest im Blick und möchte nach Selbstvertrauen aufstellen. Foto: Jörg Niebergall

Nachdem das vergangene Wochenende für die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in der Fußball-Bezirksliga Ost weit von ideal gelaufen ist, wartet am 13. Spieltag zumindest für den TuS Asbach eine ähnlich hohe Hürde wie in der Vorwoche: Die Mannschaft von Coach Simone Floris reist zum Tabellenzweiten SG Hundsangen. Auf dem Papier einfacher ist die Aufgabe für den HSV Neuwied, der die SG Rheinhöhen zum Kellerduell empfängt.