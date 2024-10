Plus Oberzissen/Oberwinter

SV Oberzissen geht selbstbewusst ins Derby gegen Ahrweiler BC II – TuS Oberwinter gegen Metternich

Von Jan Müller, Lutz Klattenberg

i Nach der bitteren 1:2-Niederlage in Oberzissen geht es für Yassin Boutziri (Mitte) und den TuS Oberwinter mit einem Heimspiel gegen den FC Metternich weiter. Für den SVO (grüne Trikots) geht es mit dem nächsten Derby weiter, zu Hause gegen den Ahrweiler BC II. Foto: Vollrath

Der SV Oberzissen lädt am Sonntag die Reserve des Ahrweiler BC zum Derbytanz in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Während die Hausherren nach drei Siegen in Serie mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Partie gehen dürften, würden die Gäste aus der Kurstadt den eigenen Negativlauf nur zu gerne beenden. Letzteres gilt auch für den TuS Oberwinter, der nach der Niederlage in Oberzissen gegen den FC Metternich unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurück will.