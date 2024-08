Plus Boppard

Boppard: Nichts kaputt bei Petrovici, aber längere Pause – Vorgezogene Partie in Mayen

Von Mirko Bernd

i Boppards Gabriel Petrovici (in Weiß) wird dem SSV wegen einer Ellbogenverletzung mehrere Woche fehlen. Foto: Sascha Berkele@GreenValleyMedia/Sascha Berkele

Die Ellbogenverletzung von Spielmacher Gabriel Petrovici überschattete den 3:1-Heimsieg des SSV Boppard in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den SV Untermosel Kobern am vergangenen Freitag. Petrovici hatte zwar Glück im Unglück, wird den Boppardern aber dennoch länger fehlen. Am Donnerstagabend um 20 Uhr beim TuS Mayen sowieso.