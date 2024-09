Die Bopparder Innenverteidigung um den jungen Zugang Nico Tomme (in Weiß-Grün, vorne) und den spielenden Co-Trainer Jonas Link steht momentan sehr gut, der überraschende Spitzenreiter hat mit vier Gegentoren die wenigsten in der Bezirksliga Mitte kassiert. Dagegen stockte die Argenthaler „Torfabrik“ um Robin Gründer (Nummer 9) und Zugang Florian Heyer zuletzt, in Boppard verlor die SG 0:1. Am Wochenende haben beide Rhein-Hunsrück-Klubs Heimrecht, der SSV empfängt am Samstag um 18 Uhr den Ahrweiler BC II, für Argenthal geht es am Sonntag (14.45 Uhr) gegen Oberwinter. Foto: Mark Dieler