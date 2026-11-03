Rot-Weiss gastiert in Tarforst
Früher Spieler und Trainer, jetzt Kontrahenten an Linie
Während es am vergangenen Sonntag für Rot-Weiss Koblenz (rote Trikots, mit Tom Karacaga am Ball und Phil Thieltges) beim 2:1-Sie
Während es am vergangenen Sonntag für Rot-Weiss Koblenz (rote Trikots, mit Tom Karacaga am Ball und Phil Thieltges) beim 2:1-Sieg gegen Gau-Odernheim vor allem um Zweikampfführung und viel um die talentfreien Bereiche ging, wird das im Pokalspiel beim FSV Trier-Tarforst am Mittwochabend anders sein.
Sina Ternis

In der Vorbereitung auf das Rheinlandpokal-Achtelfinale hat Fatih Cift nichts dem Zufall überlassen, hat sich und seinen FC Rot-Weiss Koblenz bestmöglich auf die Aufgabe bei Trier-Tarforst vorbereitet. Dort kommt es zu einem Wiedersehen.

Lesezeit 2 Minuten
Schon im Anschluss an die Auslosung der kommenden Runden im Fußball-Rheinlandpokal hatte Fatih Cift zu Protokoll gegeben, dass der Weg ins Finale für seinen FC Rot-Weiss Koblenz der schwerstmögliche ist – und dabei hatte er das Achtelfinale, das seine Mannschaft am Mittwochabend (19.
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