3:2-Sieg gegen Rheinlandligist FCEK müht sich gegen Morbach ins Viertelfinale 05.11.2025, 23:01 Uhr

i Erleichterung pur bei Ufuk Can Kömesgültü (vorne) und dem FC Emmelshausen-Karbach: Mit zwei späten Treffern sorgte der Einwechselpieler für einen durchaus glücklichen 3:2-Sieg des Oberligisten beim Rheinlandligisten FV Morbach. Matthias Bernd

Es war ein hartes Stück Arbeit für den FC Emmelshausen-Karbach im Achtelfinale des Rheinlandpokals. Am Ende mühte sich der Fußball-Oberligist bei der FV Morbach zu einem 3:2-Sieg und trifft im Viertelfinale auf die SG Betzdorf.

Patrick Kühnreich hatte den richtigen Riecher. In der 80. Minute wechselte er Ufuk Can Kömesgültü für Jan Mahrla ein, beorderte Tim Puttkammer nach vorne und setzte noch mal alles auf eine Karte. Zu diesem Zeitpunkt lag sein FC Emmelshausen-Karbach im Achtelfinale des Rheinlandpokals beim Rheinlandligisten FV Morbach mit 1:2 zurück, vollkommen verdient zurück.







