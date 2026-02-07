Der FC Emmelshausen-Karbach hat das Testspiel beim Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig standesgemäß mit 4:0 gewonnen. Positive Erkenntnisse nahmen am Ende aber beide Trainer mit.
Ganz bewusst hatte sich Fußball-Rheinlandligist SV Eintracht Mendig mit dem Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach einen Gegner ausgesucht, der die Partie dominieren, der deutlich mehr den Ball haben wird. Genau das war dann am Samstagnachmittag auch der Fall auf dem Mendiger Kunstrasen, wo der FCEK nach Toren von Linus Wimmer, Max Wilschrey, Mohamad Alhaj und Kieran Ike mit 4:0 gewann.