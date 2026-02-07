Vier verschiedene Schützen FCEK lässt beim 4:0 in Mendig einige Chancen liegen Sina Ternis 07.02.2026, 19:42 Uhr

i Linus Peuter (blaues Trikot) und sein FC Emmelshausen-Karbach setzten sich mit 4:0 beim SV Eintracht Mendig (hier mit Brice Mitel) durch. Jörg Niebergall

Der FC Emmelshausen-Karbach hat das Testspiel beim Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig standesgemäß mit 4:0 gewonnen. Positive Erkenntnisse nahmen am Ende aber beide Trainer mit.

Ganz bewusst hatte sich Fußball-Rheinlandligist SV Eintracht Mendig mit dem Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach einen Gegner ausgesucht, der die Partie dominieren, der deutlich mehr den Ball haben wird. Genau das war dann am Samstagnachmittag auch der Fall auf dem Mendiger Kunstrasen, wo der FCEK nach Toren von Linus Wimmer, Max Wilschrey, Mohamad Alhaj und Kieran Ike mit 4:0 gewann.







