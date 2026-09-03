2:1 bei der SG Liebshausen
Emmelshausen-Karbach zieht in die dritte Runde ein
Leo Wilhelm (in Blau) traf per abgefälschtem Freistoß zum 1:1 für den Bezirksligisten Liebshausen, der sich aber am Ende dem Obe
Leo Wilhelm (in Blau) traf per abgefälschtem Freistoß zum 1:1 für den Bezirksligisten Liebshausen, der sich aber am Ende dem Oberligisten Emmelshausen-Karbach um Janik Otto in Runde zwei des Rheinlandpokals mit 1:2 geschlagen geben musste.
B&P Schmitt

Der FC Emmelshausen-Karbach steht in der Runde der letzten 32 im Rheinlandpokal: Der Oberligist machte es 2:1-Sieg im Hunsrück-Derby bei der SG Liebshausen wegen seiner schwachen Chancenverwertung bis zum Schluss spannend.

Lesezeit 3 Minuten
Was auf dem Papier nach einem knappen Ergebnis aussieht, ist es oft nur bedingt. Letztlich setzte sich Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach in der zweiten Rheinlandpokalrunde ohne große Mühe mit 2:1 (2:1) bei Mitte-Bezirksligist SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal vor 300 Besuchern in Liebshausen durch.
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