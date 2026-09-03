2:1 bei der SG Liebshausen Emmelshausen-Karbach zieht in die dritte Runde ein Matthias Schlenger 03.09.2026, 09:47 Uhr

i Leo Wilhelm (in Blau) traf per abgefälschtem Freistoß zum 1:1 für den Bezirksligisten Liebshausen, der sich aber am Ende dem Oberligisten Emmelshausen-Karbach um Janik Otto in Runde zwei des Rheinlandpokals mit 1:2 geschlagen geben musste. B&P Schmitt

Der FC Emmelshausen-Karbach steht in der Runde der letzten 32 im Rheinlandpokal: Der Oberligist machte es 2:1-Sieg im Hunsrück-Derby bei der SG Liebshausen wegen seiner schwachen Chancenverwertung bis zum Schluss spannend.

Was auf dem Papier nach einem knappen Ergebnis aussieht, ist es oft nur bedingt. Letztlich setzte sich Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach in der zweiten Rheinlandpokalrunde ohne große Mühe mit 2:1 (2:1) bei Mitte-Bezirksligist SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal vor 300 Besuchern in Liebshausen durch.







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