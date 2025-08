Es war ein ungleiches Kräftemessen zwischen A-Ligist SG Dickenschied/Gemünden und Rheinlandligist SG 99 Andernach in der ersten Runde des Rheinlandpokals. Am Ende hieß es 0:8 aus Sicht der Gastgeber, die 30 Minuten ordentlich gespielt hatten.

Das Ergebnis spielte nach gut 90 Minuten für beide Seiten eine untergeordnete Rolle, auch wenn es aus Sicht von Michael Minke, Coach des A-Ligisten SG Dickenschied/Gemünden, um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen war: Mit 0:8 (0:3) unterlag seine Mannschaft dem Rheinlandligisten SG 99 Andernach in der ersten Runde des Rheinlandpokals und schlug sich dabei zumindest bis zum 0:1-Rückstand nach einer guten halben Stunde durchaus beachtlich.

Die Gäste aus Andernach, bei denen der für die Partie noch gesperrte Coach Kim Kossmann von Dominik Bersch an der Seitenlinie vertreten wurde, hatten zunächst einmal in Erfahrung bringen müssen, wo Gemünden überhaupt liegt. „Bis zu der Auslosung wusste ich gar nicht, dass es den Ort gibt“, gestand Kossmann – versprach aber, künftig die Ergebnisse des A-Klassen-Neulings im Blick zu behalten. Auch deswegen, „weil das ein wirklich total sympathischer Verein ist“. Lob, das sein Gegenüber nur allzu gerne zurückgab: „Das ist eine tolle Mannschaft, die gezeigt hat, warum sie in der Rheinlandliga vorne mitmischt.“

Minke-Elf hält bis zum 0:1-Rückstand ordentlich mit

Zum Spiel wollten die beiden Übungsleiter dann gar nicht so viel sagen, weil der Zwei-Klassen-Unterschied am Ende eben zu deutlich war. Die Hausherren, mit einer defensiv ausgelegten Fünferkette und zwei Sechsern gestartet, verlegten sich vor allem aufs Konterspiel über die beiden schnellen „Außen-Brüder“ Marcel und Enrico Brück – und machten das in der Anfangsphase wirklich gut. Ein-, zweimal kamen die Bälle gegen die phasenweise hoch aufgerückte Andernacher Defensive durch und hätten durchaus zu Gefahr führen können, wenn Dickenschied nicht zu überhastet den Abschluss gesucht hätte. Die beste Möglichkeit hatte sicherlich Enrico Brück, der nach einem Steckpass von Jan-Niklas Berg aus halblinker Position allein aufs Tor zulief, den Ball dann aber zu schnell abschloss (29.).

Dickenschied kämpfte, Dickenschied feierte sich für gewonnene Zweikämpfe und gelungene Paraden, Dickenschied hatte sich das 0:0 nach 30 Minuten aufgrund des leidenschaftlichen Auftritts verdient, auch wenn zu diesem Zeitpunkt an vielen Stellen der Leistungsunterschied zwischen beiden Mannschaften schon deutlich geworden war.

Zum Ende hin wird’s dann (zu) deutlich

Der wurde spätestens nach der Andernacher Führung nach 33 Minuten durch Tim Esten noch deutlicher. „Danach gab es einen Knick in unserem Spiel“, sagte Minke. Die Gäste schraubten das Ergebnis noch vor der Pause durch Treffer von Daniel Neunheuser (37.) und erneut Esten (43.) auf 0:3 hoch und legten direkt nach Wiederanpfiff durch Linus Wingenbach (47.) und Marius Wingenbach (61.) nach.

Am Ende wurde es deutlich: Ein Doppelpack durch Argjend Idrizi (71., 87.) und ein Treffer des eingewechselten Aaron Luis de Abreu (90.) bedeuteten den 0:8-Endstand. Kossmann freute sich, dass seine Mannschaft zu null gespielt hatte, Minke, dass die Zuschauer das Ergebnis einschätzen konnten und sein Team immer wieder mit Szenenapplaus bedacht hatten. Für beide war es ein letzter Test, ehe die Runde am Wochenende beginnt.

SG Dickenschied/Gemünden – SG 99 Andernach 0:8 (0:3)

Dickenschied: Gleissner – Gehl-Wolf (78. Roth), Kühn, Kauer, A. Groß, Helmerich – M. Brück, Berg (84. Huber), Koch E. Brück (71. Tuhcic) – Pleitz (84. Gappa).

Andernach: Koch – P. Schmitz (65. Dolon), Wilbert (65. L. Schmitz), Saftig (65. Lochner – M. Wingenbach, L. Wingenbach, Neunheuser (65. de Abreu), Herbst – Borger – Idrizi, Esten (65. Dshabrailow).

Schiedsrichter: Johannes Kirsch (Binningen).

Zuschauer: 280.

Tore: 0:1 Tim Esten (33.), 0:2 Daniel Neunheuser (37.), 0:3 Esten (43.), 0:4 Linus Wingenbach (47.), 0:5 Marius Wingenbach (61.), 0:6 und 0:7 Argjend Idrizi (71., 87.), 0:8 Aaron Luis de Abreu (90.).