1:2 gegen die EGC Wirges Cosmos verliert ersten Test unter neuem Coach Fuster Sina Ternis 01.02.2026, 12:23 Uhr

i Kelvin Lunga (blaues Trikot) brachte den FC Cosmos Koblenz gegen die EGC Wirges um Cedric Höber zwar mit 1:0 in Führung, am Ende musste sich der Oberligist dem Rheinlandligisten aber mit 1:2 geschlagen geben. René Weiss

Der FC Cosmos Koblenz startete mit einer knappen 1:2-Niederlage gegen den Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges in die Wintervorbereitung. Dennoch ist der neue Coach Manuel Fuster bisher zufrieden mit dem Engagement seiner Mannschaft.

Der FC Cosmos Koblenz und sein neuer Trainer Manuel Fuster sind mit einer Testspielniederlage in die Wintervorbereitung gestartet: Der Oberliga-Neunte unterlag dem Rheinlandliga-Achten Spvgg EGC Wirges mit 1:2, hatte zwischenzeitlich durch ein Tor von Kelvin Lunga mit 1:0 geführt, um den Gegentreffer zum 1:2 dann in der 90.







