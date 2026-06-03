Strafen für TuS und Eintracht Choreos im Pokalfinale kommen Vereine teuer zu stehen Sina Ternis 03.06.2026, 14:58 Uhr

i Die Fans der TuS Koblenz präsentierten vor dem und während des Pokalfinals in Trier mehrere Choreos, teilweise auch mit Einsatz von Pyrotechnik. Dafür muss der Verein nun eine Strafe zahlen. René Weiss

Die Atmosphäre beim Rheinlandpokalfinale zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier war eine ganz besondere, auch und vor allem wegen der Unterstützung und der Choreos auf den Rängen. Dafür werden jetzt beide Vereine zur Kasse gebeten.

Beim Rheinlandpokalfinale in Trier wurde ohne Frage, zumindest auf den Rängen und zuvor in der Stadt, Werbung für den Fußball in der Region betrieben: 9000 Zuschauer hatten sich nach Fanmärschen beider Seiten im Trier Moselstadion eingefunden, um die Partie zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier zu sehen – und ihre Mannschaften lautstark und mit sehenswerten Choreos anzufeuern.







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