27 Länder, unzählige Stadien und jetzt der Afrika-Cup: Der Buchholzer Groundhopper Mark Dieler reiste mit Familie nach Marokko, erlebte leere Ränge, chaotische Organisation und eine Fußballkultur jenseits europäischer Standards.
27 Länder hat Mark Dieler aus dem Bopparder Stadtteil Buchholz schon bereist, um sich dort internationale Fußballspiele anzuschauen. Die deutschen Nachbarländer gehören ebenso dazu wie Brasilien, San Marino, Liechtenstein, Zypern oder Kanada – und jetzt auch Marokko.