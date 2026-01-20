Mark Dieler war in 27 Ländern Buchholzer Groundhopper ist beim Afrika-Cup dabei Sina Ternis 20.01.2026, 09:00 Uhr

i Der Buchholzer Mark Dieler ist ein Groundhopper, bereist Fußballstadien weltweit. Zuletzt war er beim Afrika-Cup in Marokko und brachte sich von dort, wie von jeder seiner Touren, auch Andenken mit. Verena Dieler

27 Länder, unzählige Stadien und jetzt der Afrika-Cup: Der Buchholzer Groundhopper Mark Dieler reiste mit Familie nach Marokko, erlebte leere Ränge, chaotische Organisation und eine Fußballkultur jenseits europäischer Standards.

27 Länder hat Mark Dieler aus dem Bopparder Stadtteil Buchholz schon bereist, um sich dort internationale Fußballspiele anzuschauen. Die deutschen Nachbarländer gehören ebenso dazu wie Brasilien, San Marino, Liechtenstein, Zypern oder Kanada – und jetzt auch Marokko.







Artikel teilen

Artikel teilen