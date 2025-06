Nein, den Regen, den spürten zumindest die Spieler der SSV Buchholz nicht – schließlich machte es keinen Unterschied, ob die Trikots nun von Regen oder von der Bierdusche nass geworden waren. In einem packenden Finale um den Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel setzte sich der Meister der Kreisliga C Staffel 9 gegen die gastgebende SG Biebertal/Unterkülztal II mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung durch. Der goldene Treffer der Partie fiel erst in der 118. Minute und durch Spielertrainer Lino Dörr, der einen schönen Angriff über den eingewechselten Ahmet Köküsari vollstreckte.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Zuschauer wieder rund um den Platz eingefunden. Zunächst waren bei Temperaturen von 28 Grad die Schattenplätze heiß begehrt, später waren es die Orte, die vor Sturm und Regen schützten. Denn fast pünktlich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte sich das Wetter gedreht. Immerhin: Blitz und Donner waren nur in der Ferne zu sehen und zu hören, sodass keine Unterbrechung nötig war.

Heißer Fight mit wenigen Torraumszenen

Und auf dem Platz? Da hatten sich der Meister der Staffel 9 und der Tabellenzehnte der Staffel 13 einen heißen Kampf geliefert. Biebertal II, bei dem erneut die beiden ehemaligen Akteure der ersten Mannschaft, Maximilian Bornschein und Marius Augustin aushalfen, stand defensiv sicher, ließ die 170-Tore-Offensive der Buchholzer nicht zur Entfaltung kommen, setzte seinerseits aber eben auch wenig offensive Akzente, sodass es zwar ein Finale mit einigen schönen Ballstafetten, mit viel Kampf und Leidenschaft, aber eben auch mit überschaubar vielen Torraumszenen war.

i Es war ein enger Kampf auf dem Bieberner Rasen, den am Ende die Buchholzer Christian Schrön (in Blau) und Biebertals Jannis Christ für sich entschieden. Mark Dieler

Nach gut einer Viertelstunde war es Timo Michel, der im Strafraum quer auf Jannis Christ legte, dessen Abschluss allerdings in den Armen von SSV-Schlussmann Jonathan Thielen landete. Fast eine halbe Stunde war vergangen, als auch die Gäste zum ersten Mal gefährlich vors gegnerische Tor kamen: Leon Bergmann kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, hier war Biebertals Adrian Michaelis im Kasten zur Stelle und lenkte den Ball um den Pfosten.

Chancen zum Lucky Punch auf beiden Seiten

In der Folge erarbeitete sich die SSV ein leichtes Chancenplus, allerdings ohne die allerletzte Konsequenz. Mal war das Bein eines Biebertaler Spielers dazwischen, mal waren die letzten Pässe oder die Abschlüsse nicht präzise genug. Eine der besten Möglichkeiten hatte erneut SG-Offensivspieler Christ, der den Ball an den Außenpfosten setzte (61.). Irgendwann war klar: „Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel“, sagte der Biebertaler Verantwortliche Sandro Hoffmann. Sein Team hätte diesen Lucky Punch in der 82. und in der 86. Minute setzen können: Der eingewechselte Marc Bast kam zweimal in aussichtsreicher Position zum Abschluss. Doch seine Mannschaft hätte auch in der regulären Spielzeit das Gegentor bekommen können, als Buchholz’ Boris Stöber den Ball knapp neben das Tor setzte (90.+2).

Und dann, als sich die meisten Akteure schon auf ein Elfmeterschießen einstellten, war Dörr zur Stelle und sicherte seinem Team das Double aus Meisterschaft und Pokal plus 500 Euro Siegprämie (Verlierer Biebertal II kassierte 250 Euro). „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte der Torschütze, der den Sieg zwar schon aufgrund des Zeitpunkts als glücklich, aber keinesfalls als unverdient einstufte. Hoffmann jedenfalls machte einem Team keinen Vorwurf, im Gegenteil: „Ich denke, die Jungs hätten sich den Titel genauso verdient. Am Ende war Buchholz vielleicht einfach ein Stück weit erfahrener.“ Einen würdigeren Rahmen für die Siegerehrung hätten sich sicherlich beide Teams nach den 120 Minuten verdient gehabt: Durch den Regen war das Mikrofon ausgefallen – und die Beteiligten standen so in doppelter Hinsicht (etwas) im Regen.

SG Biebertal/Unterkülztal – SSV Buchholz n. V. 0:1 (0:0, 0:0)

Biebertal: Michaelis – Hutchinson, Pulcher, Letzas (113. Jennerich), Adam – Bornschein – Christ (79. Lenhard), Klein, Lang (53. Baumgarten), Michel (46. M. Augustin) – Kiefer (112. Baumann).

Buchholz: Thielen – Schrön, Röhrig, Papberg, Schmude (84. Ter Meer) – Stöber, Dörr – Wolter, Schommers (86. Maihöfner), Bergmann (106. Metzen) – Kiymazaslan (64. Köküsari).

Schiedsrichter: Tim Brzeske (Alflen).

Zuschauer: 350.

Tor: 0:1 Lino Dörr (118.).