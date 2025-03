Der letzte Halbfinalist im Kreispokal Mosel wird am Dienstag zwischen Blankenrath und dem SV Wittlich ermittelt. Der Sieger gastiert im Halbfinale bei Rot-Weiss Wittlich II. Das andere Halbfinale an Karsamstag bestreiten Morbach II und Hetzerath.

Erinnerungen werden wach beim A-Staffel-6-Tabellensechsten SV Blankenrath, der am Dienstag (19.30 Uhr) im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals Mosel und auf heimischem Kunstrasen auf den Tabellenzehnten der A Staffel 9, den SV Wittlich, und damit auf die Mannschaft trifft, gegen die es im letztjährigen Finale nach Verlängerung eine 4:6-Niederlage gab.

„Deswegen ist das schon ein besonderes Spiel für uns“, sagt Blankenraths Trainer Mario Weirich. Der spricht zwar nicht von Revanche, will aber unbedingt den nächsten Schritt machen und wieder ins Pokalfinale einziehen: „Im Gegensatz zu vielen anderen Teams ist uns der Pokal schon wichtig. Und wenn man so weit ist, will man auch die letzten beiden Schritte machen.“ Der Gegner in einem möglichen Halbfinale steht auch bereits fest: Für den Sieger der Partie geht es an Karsamstag zum B-Ligisten Rot-Weiss Wittlich II. „Aber zunächst müssen wir die schwere Hürde nehmen“, so Weirich, dem alle Spieler zur Verfügung stehen.