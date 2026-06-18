Als Aufsteiger hat der SV Windhagen eine starke Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Ost gespielt. Wie sehen die Planungen beim SV für die kommende Runde aus? Wir geben einen Überblick zu Zugängen, Abgängen und den bereits angesetzten Testspielen.
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Der SV Windhagen kann auf eine zufriedenstellende Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost zurückblicken. Als Aufsteiger belegte der SV einen beachtlichen siebten Platz, wurde zudem regelmäßig von der Konkurrenz für seine ansehnliche Spielweise gelobt. Noch befinden sich die Windhagener in der Sommerpause.