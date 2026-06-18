Planungen beim Bezirksligisten
SV Windhagen begrüßt acht Zugänge in seinen Reihen
Trainer Enes Özbek gibt beim SV Windhagen auch in der Saison 2026/2027 die Richtung vor. Im Vergleich zur vergangenen Runde wird
Trainer Enes Özbek gibt beim SV Windhagen auch in der Saison 2026/2027 die Richtung vor. Im Vergleich zur vergangenen Runde wird der SV-Kader in einem neuen Gewand daherkommen.
Horst Wengenroth

Als Aufsteiger hat der SV Windhagen eine starke Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Ost gespielt. Wie sehen die Planungen beim SV für die kommende Runde aus? Wir geben einen Überblick zu Zugängen, Abgängen und den bereits angesetzten Testspielen.

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Der SV Windhagen kann auf eine zufriedenstellende Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost zurückblicken. Als Aufsteiger belegte der SV einen beachtlichen siebten Platz, wurde zudem regelmäßig von der Konkurrenz für seine ansehnliche Spielweise gelobt. Noch befinden sich die Windhagener in der Sommerpause.

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