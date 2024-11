Zurück in die Erfolgsspur? Asbach will zum Angstgegner werden 22.11.2024, 00:00 Uhr

i Lukas Ditscheid (Mitte, weißes Trikot) und sein TuS Asbach wollen nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge am Wochenende endlich zurück in die Erfolgsspur. Dann geht es gegen den TuS Montabaur und damit den aktuellen Tabellenfünften. Foto: Heinz-Werner Lamberz Heinz-Werner Lamberz

Den Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga Ost erfolgreich gestalten, das haben sich sowohl der HSV Neuwied als auch der TuS Asbach zum Ziel gesetzt - und beide wollen damit besser anfangen als sie die Rückrunde beendet haben.

Sowohl der TuS Asbach als auch der HSV Neuwied mussten am vergangenen Wochenende durchaus schmerzliche, weil vermeidbare Niederlagen hinnehmen. Geht es nach de Trainern, soll sich das an diesem Wochenende, das zugleich den Auftakt in die Rückrunde bildet, ändern.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen