Metternich siegt in Oberwesel Normalstes Bruderduell endet mit Bier-Versprechen Sina Ternis 11.04.2026, 09:45 Uhr

i Der ehemalige Karbacher Tim Niemczyk (links) hatte großen Anteil am 3:1-Sieg des FC Metternich beim Vorletzten SG Viertäler Oberwesel (von links mit Lukas Stüber und Jonas Strunk). Niemczyk bereitete die ersten beiden Tore von Jeremy Heyer stark vor. hjs-Foto

Zum vorerst letzten Mal standen Oberwesels Rafael Sousa und Metternichs Leonardo de Sousa als Kontrahenten an der Seitenlinie. Am Ende gewann der FCM verdient mit 3:1 – und das führte dazu, dass der Trainer ein Versprechen einlösen musste.

Nach dem Spiel ließen seine Akteure keine Ruhe, ehe Leonardo de Sousa endlich den Weg in die Kabine fand, denn da musste der Trainer des FC Metternich ein Versprechen einlösen: Beim fünften Sieg in Folge trinkt er mit der Mannschaft ein Bier. Ein seltenes Ereignis, denn eigentlich trinkt de Sousa keinen Alkohol.







Artikel teilen

Artikel teilen