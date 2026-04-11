Zum vorerst letzten Mal standen Oberwesels Rafael Sousa und Metternichs Leonardo de Sousa als Kontrahenten an der Seitenlinie. Am Ende gewann der FCM verdient mit 3:1 – und das führte dazu, dass der Trainer ein Versprechen einlösen musste.
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Nach dem Spiel ließen seine Akteure keine Ruhe, ehe Leonardo de Sousa endlich den Weg in die Kabine fand, denn da musste der Trainer des FC Metternich ein Versprechen einlösen: Beim fünften Sieg in Folge trinkt er mit der Mannschaft ein Bier. Ein seltenes Ereignis, denn eigentlich trinkt de Sousa keinen Alkohol.