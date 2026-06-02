Aufstiegsrunde BZL Mitte Morshausen will in Polch den Grundstein legen Sina Ternis 02.06.2026, 14:00 Uhr

i Nach dem Kreispokalsieg legt Andy Felgner nun den vollen Fokus auf die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte: Seine SG Morshausen/Beulich/Gondershausen gastiert zum Auftakt der Dreierrunde am Mittwoch (19.30 Uhr) in Polch bei der SG Maifeld-Elztal. Alfons Benz

Nach dem Pokalsieg ist vor der Aufstiegsrunde: Während sich die meisten Teams bereits in der Sommerpause befinden, geht es für die SG Morshausen Schlag auf Schlag. Am Mittwoch gastiert Morshausen im ersten Spiel bei der SG Maifeld-Elztal in Polch.

Krönt die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen eine starke Saison, die am vergangenen Samstag mit dem Sieg des Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel einen Höhepunkt fand, nun auch noch mit dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Mitte? Die Mannschaft von Andy Felgner, die die Kreisliga A Staffel 6 als Tabellenzweiter abschloss, misst sich in einer Dreier-Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern aus den Staffeln Rhein/Ahr und Koblenz, also mit der SG ...







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