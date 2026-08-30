Güls weiter ohne Punkt Mendig wird beim 2:1 seiner Favoritenrolle gerecht Tim Hammer 30.08.2026, 18:52 Uhr

i Eine Szene mit Seltenheitswert, besonders in der ersten Hälfte: Im Gülser Strafraum versuchen die Mendiger Spieler Robin Rohr (schwarzes Trikot, in der Luft) und Meris Ramic (Nr. 99) den Ball zu erreichen. Jörg Niebergall

Der Gülser Trainer Cihan Akkaya will sich nicht beirren lassen: „Wir haben die Qualität für diese Liga!“ Auch wenn der BSC auch nach dem vierten Spiel noch ohne Punkte dasteht.

Die Fußballer des BSC Güls warten weiter auf den ersten Punkt in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Nach dem 1:2 (0:0) gegen Rheinlandliga-Absteiger Eintracht Mendig bleibt den punktlosen Gastgebern nur das Lob des gegnerischen Trainers.„Ich glaube, hier werden noch einige Mannschaften Punkte liegen lassen, deswegen bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft und auf diesen Sieg“, erklärte Mendigs Trainer Damir Mrkalj nach Spielende und fügte hinzu: ...







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