Das allerletzte Spiel der Hinrunde in der Bezirksliga Mitte findet auf dem neuen Rot-Weiss-Campus statt, wo erst am Sonntagabend um 18.30 Uhr der Drittletzte Rot-Weiss Koblenz II den Vorletzten FC Emmelshausen-Karbach II empfängt.
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In der Fußball-Bezirksliga Mitte treffen mit Rot-Weiss Koblenz II und dem FC Emmelshausen-Karbach II am Sonntag um 18.30 Uhr (!) auf dem neuen Rot-Weiss-Campus die zwei auswärtsschwächsten Teams (beide mit nur zwei Punkten bisher in der Fremde) aufeinander.