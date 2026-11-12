Rot-Weiss II gegen FCEK II
Gibt es zum Hinrundenende den ersten Auswärtssieg?
Um Spielpraxis zu bekommen nach wochenlanger Verletzungspause pendelt Ozan Inal (in Weiß), Kapitän des FC Emmelshausen-Karbach I
Um Spielpraxis zu bekommen nach wochenlanger Verletzungspause pendelt Ozan Inal (in Weiß), Kapitän des FC Emmelshausen-Karbach II, momentan zwischen der Bezirksliga und der B-Klasse, in der die Dritte des FCEK spielt. Am Freitag (20 Uhr) mischt Inal beim FCEK III in Cochem mit, am Sonntag (18.30 Uhr) beim FCEK II bei Rot-Weiss Koblenz II.
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Das allerletzte Spiel der Hinrunde in der Bezirksliga Mitte findet auf dem neuen Rot-Weiss-Campus statt, wo erst am Sonntagabend um 18.30 Uhr der Drittletzte Rot-Weiss Koblenz II den Vorletzten FC Emmelshausen-Karbach II empfängt.

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In der Fußball-Bezirksliga Mitte treffen mit Rot-Weiss Koblenz II und dem FC Emmelshausen-Karbach II am Sonntag um 18.30 Uhr (!) auf dem neuen Rot-Weiss-Campus die zwei auswärtsschwächsten Teams (beide mit nur zwei Punkten bisher in der Fremde) aufeinander.
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