Letzter Spieltag der Hinrunde in der Bezirksliga Mitte: Für die SG Liebshausen könnte es schwierig werden, zum Ende der Halbserie die Abstiegszone zu verlassen, denn man ist am Sonntag beim daheim noch ungeschlagenen SV Oberzissen zu Gast.
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Hinrundenabschluss in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gastiert am Sonntag (15.30 Uhr) beim heimstarken Tabellenfünften SV Oberzissen (24 Zähler). Die Liebshausener belegen trotz des 3:2-Heimsiegs gegen Rot-Weiss Koblenz II mit 15 Punkten weiter den ersten Abstiegsrang 13 (drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und den Zwölften BSC Güls).