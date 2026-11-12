Auswärts in Oberzissen Der Liebshausener Kader ist weiter auf Kante genäht Michael Bongard 12.11.2026, 18:00 Uhr

i Florian Heyer (am Ball) wirkte gegen Rot-Weiss Koblenz II nur 17 Minuten mit, dann musste der Stürmer der SG Liebshausen wegen Rückenproblemen vom Platz. Heyer kann auch beim Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Oberzissen nicht mitspielen. Sascha Wetzlar

Letzter Spieltag der Hinrunde in der Bezirksliga Mitte: Für die SG Liebshausen könnte es schwierig werden, zum Ende der Halbserie die Abstiegszone zu verlassen, denn man ist am Sonntag beim daheim noch ungeschlagenen SV Oberzissen zu Gast.

Hinrundenabschluss in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gastiert am Sonntag (15.30 Uhr) beim heimstarken Tabellenfünften SV Oberzissen (24 Zähler). Die Liebshausener belegen trotz des 3:2-Heimsiegs gegen Rot-Weiss Koblenz II mit 15 Punkten weiter den ersten Abstiegsrang 13 (drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und den Zwölften BSC Güls).







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