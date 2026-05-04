Los geht’s um 13.30 Uhr Anstoßzeit fürs Rheinlandpokalfinale steht fest Sina Ternis 04.05.2026, 14:09 Uhr

i Für die Fans der TuS Koblenz sind Spiele gegen den SV Eintracht Trier die einzigen echten Derbys. Das nächste gibt's am 23. Mai im Trierer Moselstadion. Jörg Niebergall

Der Kartenvorverkauf für das Rheinlandpokalfinale am 23. Mai in Trier hat bereits begonnen, nun wissen die Fans des SV Eintracht Trier und der TuS Koblenz auch, für welche Anstoßzeit sie ihre Tickets gekauft haben: Um 13.30 Uhr geht’s los.

Noch knapp drei Wochen, dann steigt am Samstag, 23. Mai, im Moselstadion in Trier das Finale im Fußball-Rheinlandpokal zwischen dem Regionalligisten SV Eintracht Trier und dem Oberligisten TuS Koblenz. Mittlerweile wurde auch die Anstoßzeit festgelegt: Um 13.







Artikel teilen

Artikel teilen