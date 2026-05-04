Der Kartenvorverkauf für das Rheinlandpokalfinale am 23. Mai in Trier hat bereits begonnen, nun wissen die Fans des SV Eintracht Trier und der TuS Koblenz auch, für welche Anstoßzeit sie ihre Tickets gekauft haben: Um 13.30 Uhr geht’s los.
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Noch knapp drei Wochen, dann steigt am Samstag, 23. Mai, im Moselstadion in Trier das Finale im Fußball-Rheinlandpokal zwischen dem Regionalligisten SV Eintracht Trier und dem Oberligisten TuS Koblenz. Mittlerweile wurde auch die Anstoßzeit festgelegt: Um 13.