Es ist das Highlight des Jahres für den Ahrweiler BC, wenn am Mittwochabend die TuS Koblenz zum Rheinlandpokal-Viertelfinale im Apollinarisstadion gastiert. Rund 1000 Karten wurden bereits im Vorfeld der Partie verkauft.
Markus Pazurek hat in seiner Karriere als Profifußballer schon viel erlebt. Zu viel, um dem Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal mit einer besonderen Euphorie entgegenzufiebern. Der Spielertrainer des Ahrweiler BC kann aber auch verstehen, dass die Gemütslage bei einigen seiner Spieler und im Umfeld des Vereins eine andere ist, dass viele das Heimspiel des aktuellen Rheinlandliga-Tabellenführers gegen den Dritten der Oberliga, die TuS ...