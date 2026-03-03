Mehr als 1000 Zuschauer kommen Ahrweiler fiebert Pokalhighlight gegen die TuS entgegen Sina Ternis 03.03.2026, 06:00 Uhr

i Am 30. Juli 2022 traf der Ahrweiler BC (in Rot mit Almir Porca beim Schuss) daheim in einem Pflichtspiel auf die TuS Koblenz, in der Oberliga gab es für Aufsteiger ABC eine 0:3-Niederlage. Am Mittwoch geht es im Rheinlandpokal gegeneinander, dann wird Michael Stahl (rechts) aber nicht auf dem Feld stehen, sondern vor der Koblenzer Trainerbank. Ahrweilers Co-Trainer Max Fichtl (links) stand ebenfalls auf dem Rasen - und darf auf der Bank Platz nehmen, obwohl er am Sonntag beim 0:0 in Morbach als Verantwortlicher die Rote Karte sah. Martin Gausmann

Es ist das Highlight des Jahres für den Ahrweiler BC, wenn am Mittwochabend die TuS Koblenz zum Rheinlandpokal-Viertelfinale im Apollinarisstadion gastiert. Rund 1000 Karten wurden bereits im Vorfeld der Partie verkauft.

Markus Pazurek hat in seiner Karriere als Profifußballer schon viel erlebt. Zu viel, um dem Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal mit einer besonderen Euphorie entgegenzufiebern. Der Spielertrainer des Ahrweiler BC kann aber auch verstehen, dass die Gemütslage bei einigen seiner Spieler und im Umfeld des Vereins eine andere ist, dass viele das Heimspiel des aktuellen Rheinlandliga-Tabellenführers gegen den Dritten der Oberliga, die TuS ...







