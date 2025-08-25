Mike Wunderlich, Coach des Ahrweiler BC, weiß nur zu gut, dass es in anderen Fußballverbänden deutlich schwerer ist, im Pokal weit zu kommen, als im Rheinland. In Runde zwei muss sein Team die Hürde SV Weitersburg nehmen.

In der Vorsaison musste der Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC bereits in der zweiten Runde des Rheinlandpokals die Segel streichen, verlor gegen den Ligarivalen SG 2000 Mülheim-Kärlich. Dieses Mal würde Coach Mike Wunderlich gerne deutlich weiter kommen, will – ebenfalls in Runde zwei – die Hürde SV Weitersburg am Mittwoch (19.30 Uhr) unbedingt nehmen. „Der Pokal ist, anders als am Mittelrhein, wo es auch schon mal gegen Drittligisten gehen kann, eine gute Möglichkeit, auch mal wei zu kommen, deswegen nehmen wir den Wettbewerb schon sehr ernst.“

Er sieht seine Mannschaft in der Partie gegen den Mitte-Bezirksligisten zwar in der Favoritenrolle, macht aber auch deutlich, dass es „nur eine Klasse Unterschied“ ist. Deswegen lautet das Credo: „Wir bereiten uns auf die Partie genauso vor wie auf jedes Rheinlandligaspiel.“ Der in Nordrhein-Westfalen lebende Wunderlich muss selbst erst einmal nachschauen, wo genau Weitersburg liegt, hat aber den eine oder anderen Spieler, der den Verein kennt, hat auch bereits weitere Informationsquellen aufgetan.

David Weidner könnte nach Verletzung zum ersten Einsatz kommen

Doch als klassenhöhere Mannschaft wird es für ihn und seinen ABC vor allem darum gehen, die eigenen Stärken auf den Platz zu bekommen, dem Gegner das eigene Spiel aufzudrücken. Dabei wird der Trainer sicherlich auf der einen oder anderen Position rotieren, wird aber nicht die komplette Startformation auf den Kopf stellen. „Aber klar sollen die Jungs, die sich angeboten haben, auch ihre Chance bekommen. Wir haben vor der Saison gesagt, dass jeder wichtig ist und das wollen und werden wir auch mit Inhalt füllen“, so der ABC-Trainer.

Auch wenn der sich keine Namen entlocken lassen will, ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass David Weidner nach langer Verletzungspause wieder im Tor stehen wird. Der hatte in der Vorwoche bereits komplett mittrainiert und soll nun selbst entscheiden, ob er sich fit genug fühlt. „Wenn er das Go gibt, spricht vieles dafür, dass er spielt“, so Wunderlich.