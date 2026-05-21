11 Fragen, 11 Antworten: Die Trainer Michael Stahl (TuS Koblenz) und Thomas Klasen (Eintracht Trier) blicken im Doppelinterview auf das Rheinlandpokalfinale am Samstag in Trier. Aber auch zurück, zum Beispiel auf ihre gemeinsame Zeit in der 3. Liga.
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Drei Jahre lang spielten Michael Stahl und dem aus Mayen stammenden Thomas Klasen bei der TuS Koblenz zusammen Fußball als Profis, am Samstag stehen sie sich als Trainer im Rheinlandpokalfinale gegenüber. Stahl als Coach „seiner“ TuS, die als Außenseiter um 13.