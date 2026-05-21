Großes Final-Doppelinterview 11 Fragen an Michael Stahl und Thomas Klasen Mirko Bernd

Sina Ternis 21.05.2026, 06:30 Uhr

i Das große Doppelinterview vor dem Finale mit Thomas Klasen (links) und Michael Stahl, die drei Jahre zusammen bei der TuS spielten und auf den Mannschaftsfotos immer einträchtig nebeneinander saßen. Svenja Wolf. revers_jr - stock.adobe.com

11 Fragen, 11 Antworten: Die Trainer Michael Stahl (TuS Koblenz) und Thomas Klasen (Eintracht Trier) blicken im Doppelinterview auf das Rheinlandpokalfinale am Samstag in Trier. Aber auch zurück, zum Beispiel auf ihre gemeinsame Zeit in der 3. Liga.

Drei Jahre lang spielten Michael Stahl und dem aus Mayen stammenden Thomas Klasen bei der TuS Koblenz zusammen Fußball als Profis, am Samstag stehen sie sich als Trainer im Rheinlandpokalfinale gegenüber. Stahl als Coach „seiner“ TuS, die als Außenseiter um 13.







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