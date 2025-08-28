Es war ein gelungenes Event, das die SG Ober Kostenz auf die Beine gestellt hat: Mehr als 1000 Zuschauer waren auf den Ascheplatz gekommen, um sich die Rheinlandpokal-Partie gegen TuS Koblenz anzusehen. Das Ergebnis von 0:4 war dabei zweitrangig.

Egal, wo man nach Abpfiff der Fußball-Rheinlandpokal-Partie zwischen der SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth und dem Oberliga-Tabellenführer TuS Koblenz hinschaute, man schaute überall in zufriedene Gesichter. Die Gäste aus Koblenz freuten sich, dass sie mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg den Einzug in die nächste Runde geschafft und auch sonst alle Vorgaben umgesetzt hatten, die Gastgeber freuten sich, dass sie die zweite Halbzeit nur mit 0:1 verloren und dem haushohen Favoriten auf kämpferischer Ebene Paroli geboten hatten, und die Verantwortlichen der heimischen SG freuten sich, dass sich 1014 Zuschauer rund um die Ober Kostenzer Asche eingefunden hatten.

Gerade der Coup mit dem Ascheplatz habe, so ein SG-Vorstandsmitglied, sicherlich noch einmal 200 bis 300 Zuschauer mehr gebracht – und war es im Vorfeld auch anderen Medien Wert, über dieses dadurch ungewöhnliche Pokalspiel zu berichten. Die Gäste aus Koblenz nahmen das jedenfalls mit einer großen Portion Gelassenheit, mehr noch: „Wir haben uns sogar darauf gefreut“, sagte TuS-Akteur Leon Waldminghaus, „viele von uns haben mal auf dem Hartplatz mit dem Kicken angefangen.“ Allerdings seien die Blicke der TuS-Akteure bei Anblick der Pfützen auf dem Hartplatz „nicht schlecht“ gewesen, sagte SG-Vorstandsmitglied Tobias Stümper mit einem Schmunzeln. Die starken Regenfälle kurz vor der Partie hatten die Verantwortlichen noch einmal vor eine besondere Herausforderung gestellt, die dann aber problemlos gemeistert wurde – auch dank der Unterstützung von Mitgliedern, Feuerwehr und vielen weiteren freiwilligen Helfern.

i A-Klässler SG Ober Kostenz/Unzenberg (in Blau) wehrte sich tapfer, musste sich am Ende der TuS Koblenz aber 0:4 geschlagen geben. Dennis Irmiter

Doch davon bekamen die Akteure nicht allzu viel mit. Für die war alles bestens organisiert, sodass sich jeder auf das Wesentliche, den Fußball, konzentrieren konnten. Und so brauchten die Schängel dann gegen die, das dürfte wenig überraschend gewesen sein, defensiv ausgerichtete Ober Kostenzer Fünferkette auch gar nicht allzu viel Anlaufzeit: Schon nach sechs Minuten fiel nach einem an den kurzen Pfosten getretenen Eckball der Führungstreffer: Nic Alsbach bediente Daniel von der Bracke, der per Kopf unhaltbar verlängerte (6.). Nur elf Minuten später ließ die TuS den zweiten Treffer folgen: Zunächst hatte die Ober Kostenzer Defensive noch einige Abschlussversuche erfolgreich geblockt, doch dann landete der Ball vor den Füßen von Marcel Wingender, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. „Das war unser Plan, dass wir das Spiel so früh wie möglich auf unsere Seite ziehen“, sagte der Koblenzer Trainer Michael Stahl.

Der Ball zappelt auch einmal im Koblenzer Netz

Erwartungsgemäß hatte der Oberligist die Partie im Griff und hielt sich meist kollektiv in der gegnerischen Hälfte auf, während die Hausherren leidenschaftlich verteidigten und versuchten, ab und zu durch Umschaltmomente für Entlastung zu sorgen. Das führte sogar nach 20 Minuten zu einem Fast-Erfolg: Nach einem Schuss des aus der Fünferkette mit aufgerückten Patrick Kaspar zappelte der Ball im Tor. Allerdings hatte der Unparteiische Johannes Klingel, der keine Probleme hatte, die faire Partie zu leiten, zuvor auf Handspiel eines TuS-Akteurs entschieden. Der anschließende Freistoß Kaspars aus rund 20 Metern wurde dann geblockt.

Stattdessen fiel noch ein weiteres Tor auf der Gegenseite: Nach 36 Minuten hatte Konrad Cornelius keine Mühe, einen Querpass vor dem Tor zu verwerten. „Ein bisschen ärgerlich ist das schon, denn in der ersten Hälfte haben wir aus dem Spiel heraus gar nicht so viel zugelassen und die Gegentore waren durchaus vermeidbar“, sagte der Ober Kostenzer Spielertrainer Pascal Endres. Einen Vorwurf wollte er seiner Mannschaft aber keinesfalls machen, denn die hatte sich mehr als beachtlich aus der Affäre gezogen.

i Hartplatz, Flutlicht und volle Ränge: 1014 Zuschauer sahen das Pokalspiel in Ober Kostenz. Dennis Irmiter

Die Geschichte der zweiten Hälfte ist dann schnell erzählt: Stahl gab vier Akteuren des jüngeren Jahrgangs der A-Jugend Spielzeit, die Partie verflachte zusehends, die lautstarken TuS-Fans auf der einen und die Nachwuchsspieler der SG, die ihr Team ebenfalls feierten, waren da mehr Highlight als das Spiel. Die TuS sparte Kräfte, Ober Kostenz hielt weiter tapfer dagegen, wollte das 0:0 in den zweiten 45 Minuten über die Zeit retten – und kassierte dann mit dem Schlusspfiff den vierten Gegentreffer durch Nazif Tchadjei. „Das war schon ein bisschen schade“, sagte Endres, der dennoch zufrieden war.

Das konnte er auch sein – und durfte sich noch über das Lob des Gegners freuen: „Kompliment an Ober Kostenz, sie haben ein riesiges Event daraus gemacht und es ist cool, dass das Ergebnis nicht zu hoch ausgefallen ist, denn das haben sie sich einfach verdient, sowohl mit dem Engagement auf als auch neben dem Platz“, sagte Stahl. Ein Kompliment, über das sich Stümper natürlich freute, das er aber auch allzu gern zurückgab: „Es war eine sehr gute und respektvolle Kommunikation im Vorfeld und auch während der Partie.“ Unterm Strich haben sich die Verantwortlichen „mega gefreut“ über den großen Andrang bei diesem „für die SG besonderen Event“.

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth – TuS Koblenz 0:4 (0:3)

Ober Kostenz: Hammen – Friedrich (54. Weckmann), Caspar, Kaspar, Blümling, Engelmann – Endres (69. Schöll), Tittel (61. Wust), Sauer, Y. Klein (54. Bottlender) – Rodenbusch (61. Bast).

Koblenz: Taxis – Krasniqi, von der Bracke (46. Kup), Sengül – Wingender (46. Welzel), Music – Alsbach, Waldminghaus (46. Kunze), Cornelius – Tchadjei, Vyrych (46. Buchheit). ﻿

Schiedsrichter: Johannes Klingel (Gonzerath).

Zuschauer: 1014.

Tore: 0:1 von der Bracke (6.), 0:2 Wingender (17.), 0:3 Cornelius (36.), 0:4 Tchadjei (90.).