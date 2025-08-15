Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung, die rund um den FV Engers derzeit zu spüren ist. Am Sonntag (13 Uhr) steigt auf dem Koblenzer Oberwerth das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und wir sind mit einem Liveticker vor Ort.

Der Countdown läuft, die Vorbereitungen sind weitestgehend abgeschlossen, es ist alles angerichtet für die Partie des FV Engers gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt rund um Mario Götze, Jonathan Burkardt und Co. Der FVE hat in der ersten Runde des DFB-Pokals damit das große Los gezogen und fiebert dem Spiel der Spiele entgegen. Anpfiff ist am Sonntag (13 Uhr). Bereits ab 12.30 Uhr sind wir für euch live vor Ort und werden euch in unserem Liveticker permanent auf dem Laufenden halten.