Kurzfristig angesetzter Test Engerser Comebacker treffen beim 8:1 in Immendorf Sina Ternis 25.01.2026, 10:05 Uhr

i Der Engerser Coach Julian Feit war zufrieden mit dem, was er beim 8:1-Sieg gegen den TuS Immendorf gesehen hatte. Jörg Niebergall

Für beide war es der erste Test in der Wintervorbereitung – und den nutzte vor allem der FV Engers beim 8:1-Sieg beim TuS Immendorf, um viele zuletzt lange verletzte Spieler ins Laufen zu bekommen. Und die wiederum zeigten sich treffsicher.

Das Testspiel zwischen dem Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf und dem Rheinlandligisten FV Engers war kurzfristig angesetzt worden, nachdem der eigentliche TuS-Gegner abgesagt hatte. „Es war gut, dass wir das Spiel noch gemacht haben“, sagte dann aber auch der FVE-Trainer Julian Feit, der zwischen dem Hachenburger Pilscup, an dem sein Team am Freitag und Sonntag teilnimmt, noch Platz fand.







Artikel teilen

Artikel teilen