Für beide war es der erste Test in der Wintervorbereitung – und den nutzte vor allem der FV Engers beim 8:1-Sieg beim TuS Immendorf, um viele zuletzt lange verletzte Spieler ins Laufen zu bekommen. Und die wiederum zeigten sich treffsicher.
Lesezeit 2 Minuten
Das Testspiel zwischen dem Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf und dem Rheinlandligisten FV Engers war kurzfristig angesetzt worden, nachdem der eigentliche TuS-Gegner abgesagt hatte. „Es war gut, dass wir das Spiel noch gemacht haben“, sagte dann aber auch der FVE-Trainer Julian Feit, der zwischen dem Hachenburger Pilscup, an dem sein Team am Freitag und Sonntag teilnimmt, noch Platz fand.