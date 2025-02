Sieg nach Elfmeterschießen Eisbachtal gewinnt Lotto-Cup in Eiseskälte vor SC Idar 16.02.2025, 12:02 Uhr

i Im Finale des Lotto Rheinland-Pfalz Cups in Nentershausen standen sich die Spfr Eisbachtal (graue Trikots, hier mit Luis Hesse) und der SC Idar-Oberstein (hier mit Paulo) gegenüber. Am Ende setzten sich die Sportfreunde nach Elfmeterschießen durch. Andreas Hergenhahn

Es waren widrige Bedingungen, mit denen die vier Teilnehmer des Lotto Rheinland-Pfalz Cups in Nentershausen zu kämpfen hatten. Am Ende kamen die Gastgeber, die Eisbären aus Eisbachtal, am besten damit zurecht und sicherten sich den Cup.

Wie könnte es anders sein: Die Eisbären der Sportfreunde Eisbachtal haben auf der heimischen Anlage in Nentershausen und bei „Eiseskälte“, so die einhellige Meinung aller beteiligten Akteure, den Lotto Rheinland-Pfalz Cup gewonnen und sich ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro gesichert.

