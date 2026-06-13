Live bei der WM in Mexiko Christian Hartmann erlebt sein WM-Sommermärchen Sina Ternis 13.06.2026, 17:56 Uhr

i Christian Hartmann (links) und Tobias Kundermann waren vor dem Spiel schon nah dran am Platz. Später ging es aber deutlich weiter nach oben auf den Rängen, von wo aus sie das Spiel zwischen Tschechien und Südkorea live miterlebten. Christian Hartmann

Westerburgs Trainer Christian Hartmann ud sein Kumpel Tobias Kundermann sind mittlerweile tief eingetaucht in die mexikanische WM-Euphorie und sind vor allem von den Einheimischen und den Südkoreanern angetan.

Die Begeisterung schwingt in jeder Silbe mit, wenn Christian Hartmann von den Erlebnissen während der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko berichtet. Der Trainer des Ost-Bezirksligisten SG Westerburg ist zusammen mit seinem Kumpel Tobias Kundermann in das nordamerikanische Land gereist, um dort drei Spiele zu besuchen.







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