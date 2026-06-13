Westerburgs Trainer Christian Hartmann ud sein Kumpel Tobias Kundermann sind mittlerweile tief eingetaucht in die mexikanische WM-Euphorie und sind vor allem von den Einheimischen und den Südkoreanern angetan.
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Die Begeisterung schwingt in jeder Silbe mit, wenn Christian Hartmann von den Erlebnissen während der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko berichtet. Der Trainer des Ost-Bezirksligisten SG Westerburg ist zusammen mit seinem Kumpel Tobias Kundermann in das nordamerikanische Land gereist, um dort drei Spiele zu besuchen.