Nentershausen

Endlich rollt der Ball wieder, und das nicht nur in der Bundesliga. Seit Mitte Juli darf auch in den anderen Ligen wieder gespielt werden – selbstverständlich nur unter Beachtung strenger Hygieneauflagen und Abstandsregeln. Die Spieler freuen sich, dass sie sich unter Wettkampfbedingungen auf die neue Saison vorbereiten können. So auch die Eisbachtaler Sportfreunde, die Mitte der Woche beim Neu-Rheinlandligisten TuS Montabaur zu Gast waren. Im Vorfeld zu diesem Spiel gab Patrick Reifenscheidt, Sportlicher Leiter der „Eisbären“, einen Einblick in die derzeitige Situation des Fußball-Oberligisten.