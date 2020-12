Montabaur

In einem Vorbereitungsspiel unterlag der TuS Montabaur, Neuling in der Fußball-Rheinlandliga (rechts Almin Selman), dem Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde mit 0:3 (0:1). Es entwickelte sich ein munteres Spiel, das die Gäste zwar dominierten, doch die Platzherren versteckten sich beileibe nicht. Nach etwa einer halben Stunde Spielzeit fanden die „Eisbären“ immer besser in die Partie, doch Montabaurs Keeper Luca Beck verhinderte durch sehenswerte Paraden einen Rückstand.